Tras mural de la discordia, Iglesia católica de Sincelejo y comunidad LGBTI trabajarán juntas

Un mensaje en pared del barrio Las Américas causó molestia entre este colectivo. Obispo de la ciudad pidió disculpas.

El mensaje que había desatado rechazo por parte de la comunidad LGBTI, tiene hoy otra cara, habla de hermandad.

“Un hecho que nos avergüenza, por lo cual a nombre de la Iglesia pido perdón a las personas afectadas, pero la reunión nos abrió caminos, no solamente para un comunicado conjunto de reconciliación sino para mucho más, para continuar un diálogo”, señaló monseñor José Clavijo, obispo de Sincelejo.

La población calificó la reunión con monseñor Clavijo como un mensaje reconciliador y de paz.

“Unir más los esfuerzos para que sigamos trabajando en pro del beneficio de todos y no discriminar y no seguir discriminando; esa es la razón”, agregó Juan Carlos Salas, director de Sucre Diversa.

Miembros de este colectivo anunciaron que trabajaran de la mano de la Iglesia para socializar la ley antidiscriminación.

De esta reunión se acordó, además, realizar tareas para mejorar la relación entre la Iglesia católica y la comunidad LGTBI, para que no exista más controversia en medio de un proceso de paz.