Tras no presentarse a varias audiencias, Carlos Mattos fue declarado en contumacia

El juez tomó la decisión al no aceptar la excusa de que por hipertensión “no puede estresarse”. También le imputó el delito de cohecho.

El juez noveno de garantías consideró que el empresario Carlos Mattos ha incurrido en una falta de respeto hacia la justicia, al no comparecer a las cuatro audiencias en las que se ha intentado imputarle cargos por el presunto soborno a una juez.

La excusa médica por una hipertensión presentada por Mattos, quien debía estar a través de videoconferencia desde el consulado de España, tampoco ha sido justificable.

“Si para el día de hoy se acepta que ser hipertenso y que habiéndose recomendado que nos sufra o que no viva situaciones psíquicas o físicas de riesgo de crisis de estrés, de aquí en adelante esa misma justificante pudiera esgrimirse siempre sin ni siquiera actualizar un dictamen médico de esta naturaleza”, expresó el juez.

Tras declararlo en contumacia, o sea persistir en su negativa a comparecer, la Fiscalía le imputó a Mattos el delito de cohecho, por haber presuntamente entregado dineros a la jueza Ligia del Carmen Hernández, quien confesó haber recibido cien millones de pesos.

El abogado defensor de Mattos le envió un email comunicándole la decisión del juez y esta fue la respuesta obtenida por escrito y leída en la audiencia.

“Buenas tardes en Colombia, abogado Torregrosa. Soy el asistente del señor Mattos, aquí son las 8:46 de la noche, el señor Mattos está incapacitado, tengo orden médica de no molestarlo, acusó recibo de su comunicación, cuando él se levante y si el médico autoriza le daré su mensaje”.

La Fiscalía solicitó al juez medida de aseguramiento en centro carcelario, pero el juez decidirá en los próximos días.