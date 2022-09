Tras orden de captura en su contra, ¿exmagistrado Leonidas Bustos comparecerá ante la justicia?

Tras la orden de captura en contra del exmagistrado Leonidas Bustos , no se sabe con certeza si comparecerá ante la justicia. Para los expertos, su solicitud de asilo a Canadá no impide que sea capturado por autoridades internacionales.

La última vez que se vio a Leonidas Bustos comparecer ante la justicia, por sus presuntos vínculos en el denominado cartel de la toga, fue hace tres años.

Para la sala de primera instancia del alto tribunal, esa imagen tal vez no se repita, ya que se encontró un riesgo de no comparecencia al proceso y por eso se ordena la captura inmediata de este expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

"Un análisis ponderado de la prueba que obra en el expediente, nos posibilita a pensar razonadamente que, en caso de no ser sometido a medida de aseguramiento, se hacen más reales e inminentes las posibilidades de que no comparezca al proceso y tampoco cumpla la sentencia", señala la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la extensa investigación de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos habría recibido 200 millones de pesos como parte de un anticipo pagado por el excongresista Álvaro Ashton, para engavetar un proceso que se adelantaba en su contra en el alto tribunal.

Para algunos expertos, aunque la orden de captura llega tarde, pone fin a este entramado de corrupción.

“Esta orden de captura, aunque llega tardíamente, pone fin y desmantela el denominado cartel de Bustos, Malo y Ricaurte. No puede ahora ningún Estado cobijarlo con asilo político, cuando aquí se trata de un evento que generó uno de los peores casos de corrupción conocido en nuestra historia”, señaló Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia.

Leonidas Bustos reside en Canadá desde finales de 2019, país en donde ya solicitó asilo político, recurso que, según el exfiscal Guillermo Mendoza Diago, no se puede conceder.

“En este caso concreto, una solicitud de asilo no significa que ya el asilo fue concedido. Lo otro es que el proceso no ha culminado y que se haya dictado la medida de aseguramiento no significa que la persona va a ser condenada”, explicó.

El exmagistrado Leonidas Bustos deberá comparecer ante la justicia colombiana por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho propio para iniciar la etapa de juicio.