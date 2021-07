Tras recibir beca para estudiar, modelo seguirá vendiendo aguacates

La historia de Michelle Polanco, que fue dada a conocer por Noticias Caracol, ha servido para inspirar a otros jóvenes que buscan cumplir su sueño de estudiar. La modelo y vendedora de aguacates asegura que nunca imaginó lo que podría alcanzar luego de que su historia se hiciera viral.

Esta es la historia de Michelle Polanco



La joven empezó a recibir cientos de mensajes por redes sociales de personas que quieren ayudarla con su emprendimiento , pero su mayor sorpresa fue cuando recibió una llamada de Ernesto Lucena, ministro del Deporte, quien se ofreció a aportar su granito de arena para ayudarla.

“Esa noticia fue una locura, no la esperaba. Empezó a ser viral (su historia) y las personas empezaron a buscarme para comprar, yo dije 'bueno, listo, voy a empezar a vender muchísimo y eso me encanta'. No me imaginé una beca”, contó Polanco a Noticias Caracol .

Michelle Polanco y Lucena se reunieron y tuvieron una conversación en la que la joven le expresó al ministro que su sueño es terminar la carrera de Derecho, sin importar en qué universidad.

”Te vamos a ayudar a hacerlo, no como ministro. Yo tengo una relación muy cercana con la Universidad Sergio Arboleda”, le expresó el ministro.

Lucena reveló que le impactó ver el espíritu emprendedor de la joven.

Por su parte, la joven de 25 años, dice que continuará con la venta de aguacates mientras cumple sus metas profesionales que son, explica, “llegar algún día a un cargo público y ser la voz de los jóvenes, todos lo que están hoy en día luchando para poder estudiar, ser profesionales”.

En medio de su gran felicidad, Michelle Polanco invita a otros jóvenes que quieran emprender con la venta de aguacates a que la contacten, pues está segura que esta es una gran oportunidad.