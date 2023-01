Tras suspensión de audiencia, general (r) Humberto Guatibonza aseguró que es inocente

La diligencia de acusación se aplazó, pues el juez del caso consideró que no había claridad en la denuncia presentada por la Fiscalía.

"Yo no he ordenado, no puedo ordenar, interceptar a nadie; ustedes fueron testigos de todo lo que hice por Colombia… Sería ilógico que yo después de servir a mi país vaya a cometer algún tipo de delito", afirmó el oficial a su salida.

Guatibonza fue acusado de ser presunto integrante de una red de interceptaciones ilegales.

En contexto:

General (r) Humberto Guatibonza, a juicio por red de chuzadas Pruebas que enfrentará general (r) Humberto Guatibonza en juicio por chuzadas