Treinta años después, aún se desconoce quién mató a José Antequera

Así lo denuncia su familia, que agrega que esta y otras investigaciones sobre el genocidio de la UP fueron detenidas por la presente Fiscalía.

El 3 de marzo de 1989 a las 2:40 p.m., hombres armados dispararon contra el dirigente de la Unión Patriótica José Antequera en momentos en que se encontraba en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Iba a viajar a Barranquilla.

Su hijo, José Antequera Guzmán, asegura que en ese momento, su padre, de 34 años, ya estaba preocupado por su seguridad.

El entonces senador liberal Ernesto Samper Pizano, quien también se encontraba en el aeropuerto, fue víctima del sicario y recibió 11 disparos.

José Antequera Guzmán asegura que no entiende como después de 30 años, la justicia no haya logrado establecer quiénes fueron los autores materiales ni intelectuales de la muerte de su padre.

“La Fiscalía declaró hace un tiempo una lista de asesinatos de la Unión Patriótica como crímenes de lesa humanidad. No obstante aunque esas investigaciones avanzaron durante el anterior fiscal y se interrogó a los agentes del DAS que en ese momento cumplían la labor de escolta fueron interrumpidas cuando llegó a la Fiscalía Néstor Humberto Martínez”.

La última decisión de la Fiscalía se produjo en octubre de 2015. El ente acusador citó a indagatoria a tres escoltas del das que brindaban protección al asesinado líder de la Unión Patriótica por su posible responsabilidad en los hechos.