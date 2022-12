Tren con 100 toneladas de petróleo se descarriló en Virginia Occidental, EE. UU.

Un incendio ardió durante casi nueve horas en Virginia Occidental después de que un tren que transportaba más de 100 vagones cisterna descarrilara en una tormenta de nieve, arrojando al menos un vagón a un río y provocando una bola de fuego que ascendió en el aire, según autoridades y vecinos.

Cientos de familias fueron evacuadas y las autoridades cerraron dos plantas de tratamiento de aguas por el peligro de vertidos de petróleo en el río tras el siniestro del lunes por la noche. Los equipos de bomberos decidieron dejar que las cisternas se consumieran, indicó un portavoz de la división de seguridad pública estatal, Lawrence Messina.

Responsables ferroviarios y de gestión de materiales peligrosas investigaban el accidente, en el que parte del convoy impactó contra una casa. Los vagones cisternas se llenaron de crudo Bakken en Dakota del Norte y se dirigían a Yorktown, Virginia, señaló la oficina del gobernador, Earl Ray Tomblin, que declaró el estado de emergencia.

Todos salvo dos de los 109 vagones del tren eran cisternas, según las autoridades. Una persona fue atendida por posibles problemas respiratorios, pero no se informó de otras lesiones, según un comunicado por la compañía ferroviaria, CSX.

David McClung, que vive en torno a media milla (0,8 kilómetros) de distancia colina arriba de donde se produjo el accidente, dijo haber sentido el calor de una de las estremecedoras explosiones en su casa.

"Dio un poco de miedo. Fue como si estallara una bomba atómica", dijo. Una de las explosiones produjo una bola de fuego que se elevó al menos 300 pies (100 metros) en el aire, añadió.

El estado está bajo alerta por tormenta de invierno con rachas de intensas nevadas, que durante la noche alcanzaron las 5 pulgadas (13 centímetros) en algunos lugares. No está claro si el tiempo tuvo algo que ver con el descarrilamiento, que se produjo en torno a la 1:20 de la tarde del lunes en un tramo recto de vía, unas 30 millas al sureste de Charleston.

Entre 14 y 17 de los vagones explotaron o se incendiaron, señaló Jennifer Sayre, responsable del condado de Kanawha.

El Departamento de Transportes de Estados Unidos está estudiando endurecer las normas para el transporte ferroviario de crudo, que puede incendiarse y producir enormes bolas de fuego.

Tras una serie de accidentes de tren con incendios, incluyendo uno esta primavera en Lynchburg, Virginia, el gobierno propuso normas en julio que dejarían fuera de circulación a decenas de miles de vagones cisterna viejos que llevan cada vez más crudo y otros líquidos inflamables. No estaba claro cuántos años tenían los vagones del tren descarrilado en el último accidente.