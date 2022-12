Tres brasileños murieron en accidente de avioneta en zona rural de Yumbo

La aeronave había sido reportada como desaparecida hacia las 9:40 a.m. de este miércoles, luego de despegar del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira que le presta los servicios a Cali. De acuerdo con los organismos de socorro, el accidente se registró en el corregimiento de Yumbillo, zona rural de Yumbo, Valle del Cauca.

El capitán Alberto Valencia, comandante del Cuerpo de Bomberos de Yumbo, confirmó la muerte de los tres ocupantes de la avioneta. Asimismo, señaló que los trabajos de rescate de los cuerpos fueron suspendidos hasta la mañana del jueves.

"No se alcanzaría hacer ahora por la neblina del sitio y además porque el terreno es irregular, lo que colocaría en riesgo al personal", dijo Valencia.

Las personas fallecidas estarían realizando labores de aerofotografía en la zona. "Iba un camarógrafo, un funcionario de una empresa que había contratado a la aeronave para cumplir el trabajo y el piloto, todos de nacionalidad brasileña, identificados como Floriano Dhorta Less Waldeck, Luis Carlos Jacome de Moura y Laercio Dutra de Lima", dijo el coronel Édgar Sánchez, jefe de seguridad de la Aeronáutica Civil Nacional.

Sánchez agregó que tras el despegue la aeronave no notificó ninguna situación de emergencia. A través de sus redes sociales, la Aeronáutica dio a conocer los datos del fatal accidente, en donde fallecieron los tres contratistas del Servicio Geológico Colombiano.