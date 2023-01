Tres contra uno: indignante agresión a conductor de bus en Barranquilla

Cinco días de incapacidad recibió la víctima. Todo inició, dice, porque con su vehículo estrelló el carro de los bravucones.

Una cámara colocada al interior del bus registró cómo, uno por uno, los tres sujetos atacan al conductor.

“Me alcanzaron y me atravesaron el carro, bajándose el señor papá de ellos y agrediéndome a trompadas. Cuando de pronto los dos hijos se suben y me dieron patadas”, dijo Luis Barrios, la víctima.

Varios pasajeros tuvieron que intervenir para parar la golpiza.

“Nosotros somos buenos, somos prestadores de servicio a la comunidad, no todos somos malos. Nosotros somos gente de bien que tenemos nuestros hijos para sacarlos adelante”, recalcó Barrios.

La Policía anunció una investigación contra los agresores.