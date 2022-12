Tres heridos en explosión de expendio gas en La Estrella

Totalmente destruida quedó una vivienda, ubicada en el sector de la Sagrada Familia del municipio de La Estrella, luego de que varias pipetas de gas explotaran incinerando la casa y dejando tres personas heridas, entre ellas un menor de edad.

“Me llamaron y me dijeron que se me había quemado la casa, cuando llegué no había casa, no quedó nada, ni ropa. Explotó la nevera, el microondas, dos televisores, las alcobas. No quedó nada”, relató Orlando Vélez Upegui, dueño del predio,

Mientras que Martha Vélez, vecina de la vivienda relató, “yo estaba arreglando almuerzo cuando escuché un sonido. Mi sobrina salió gritando que eso explotó. Yo vi una llamarada y cilindros que volaban por todas partes y a mi casa cayeron dos. Nos metimos a resguardarnos, cuando salimos todo estaba en llamas”.

Un total de 180 cilindros de gas se encontraban almacenados en la vivienda en el momento de la explosión, al parecer, la casa funcionaba como depósito pero de manera ilegal.

El cuerpo de bomberos de la Estrella llegó hasta el sitio y ayudó a las personas que presentaban quemaduras de primer y segundo grado.

“Se encuentra un adulto y el niño en el Hospital de La Estrella y el otro en el Hospital de Caldas. Tienen quemaduras en los brazos, hay un niño y una persona que manipulaba la pipeta y es el que está más delicado”, expresó el capitán Albeiro Calle, comandante de Bomberos de La estralla.

Según las autoridades, dos vehículos y cuatro motos también resultaron incendiados. Hasta el momento se desconocen las causas de la conflagración.