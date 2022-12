Tres lesionados dejó pelea por basuras en sur de Bogotá

Cuatro habitantes del barrio Villa Nueva, en el suroccidente de Bogotá, terminaron llenos de morados por golpes en varias partes del cuerpo. Dos mujeres recibieron incapacidades de 6 y 7 días, por parte de Medicina Legal.

El relato de Patricia Mateus evidencia la intolerancia reinante en la capital: "me agarraron del cabello y empezaron a barrer toda la calle conmigo. Salieron algunos vecinos pero ellos nos siguieron agrediendo. Golpearon a mi papá, a mi mamá y en ese momento pasó un vecino en una bicicleta, se bajó para colaborarnos porque me tenían en el piso, arrastrándome. Les dijo que no lo hicieran, que recogieran esos escombros y lo que hizo el señor que estaba manejando la camioneta fue tomar medio ladrillo y romperle la cara".

Estos vecinos aseguran que los huecos que hay en las vías son utilizados para arrojar residuos de materiales como piedras y ladrillos, lo que se convierte en un riesgo para los residentes y transeúntes.

La Policía afirma que los hechos son materia de investigación. Por el caso, también hay un proceso penal por lesiones personales.

Secretaría de Ambiente señala que en lo que va de 2015 ha realizado cerca de 800 capacitaciones de sensibilización en el manejo de las basuras. Asimismo, las autoridades han impuesto 1.271 comparendos en un año.