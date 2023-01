Tres muertos deja derrumbe en la vía La Romelia - El Pollo, en Pereira

Varios vehículos quedaron atrapados. Autoridades, escarbando entre los escombros, lograron rescatar a tres sobrevivientes.



Un gran alud de tierra cayó este martes sobre la variante La Romelia - El Pollo, en el sector que comunica a Pereira con el municipio de Marsella, en el departamento de Risaralda.

Según los organismos de socorro, tres personas perdieron la vida al quedar atrapadas bajo el derrumbe. No descartan que haya más víctimas mortales.

Juan Andrés Silva fue uno de los tres sobrevivientes. Iba para su trabajo y se movilizaba como parrillero en la motocicleta de su mejor amigo, quien no sobrevivió.

"Me queda enterrada una pierna hasta la rodilla y la otra me queda suelta. Logré salir. Solo vi cuando la tierra me cayó encima, me pegó el casco, mis pertenencias están todas embarradas y no más. Lastimosamente, mi compañero no contó con la misma suerte, él si falleció", relata.

Autoridades informaron que unas 20 familias fueron evacuadas de la urbanización Portal de La Villa, pues sus casas amenazaban con desplomarse.

Damnificados dicen que algunas personas habían denunciado, hace cerca de un año, que esta tragedia podría suceder.

En la zona fue declarada la alerta naranja.



