Tres viviendas destruidas y otras 30 en riesgo de colapso por obras inconclusas

Un caballo por poco se cae pasando una vía, mientras que un hombre llegó tarde a su trabajo por cruzar el barrio San Pedro en su moto que se atascó en el lugar, según los afectados, todo esto lo han generado las obras de acueducto y alcantarillado.

Los latones improvisados son los que tapan los huecos de aproximadamente 6 metros de profundidad, por donde se han caído carros, animales y hasta personas.

María Gómez, una de las afectadas, dice que “uno siempre es sufriendo, porque es una vía muy transitada, hay veredas que el único acceso que tienen es este”.

El drama más difícil lo viven tres familias, sus casas colapsaron por las obras. Dora Gutiérrez, una de las damnificadas dijo que “me había pasado para donde la vecina un ratico, cuando la gente gritando ‘sálgase que la casa de le está cayendo’”.

Más de 30 viviendas están averiadas y estuvieron sin agua durante cuatro días, la concesionaria no les responde.

Autoridades municipales aseguran que no tienen plata para arreglar una obra que contrató el Ministerio de Vivienda por más de 9 mil millones de pesos. Afirma el alcalde que han acudido a todos los estamentos.

“Procuraduría, a Findeter que es la empresa garante de que el proyecto se lleve a feliz término, hemos mandado las cartas que usted quiera al ministerio de Aguas”, dijo Fabio Mira Valencia.

Noticias Caracol buscó a la empresa Unión Temporal 2013, afirman que el terreno es difícil, como lo afirma Fernando Álvarez Pereira, director de la obra: “se hicieron excavaciones de 4 con 50 en un suelo completamente desdeñable, entonces sucedió lo de la casa que se va a reparar. Estaban cementadas sobre muros de tierra que no tienen cementación, indudablemente se cayeron y se van a reparar”.

Se comprometieron con la comunidad a solucionar en un mes este problema que lleva un año.