Tribunal de aforados fue incluido en la reforma política que cursa el Congreso

Gobierno revivió la propuesta de crear una comisión que investigue magistrados, altas cortes y al fiscal general que se vean involucrados en casos de corrupción.

La comisión de aforados, que surge en medio de los escándalos de corrupción en las altas cortes, acabaría con la cuestionada Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Publicidad

"La idea es crear una comisión de aforados cuya designación la haga el Congreso. Las listas de los elegibles podrán ser juristas con los mismos requisitos que hoy se exigen para ser magistrado, deberá provenir de un concurso de méritos”, afirma Guillermo Rivera, ministro del Interior.

Ante escándalos de corrupción, Gobierno revive la creación del... La comisión, que no juzgaría al presidente de la República, será debatida el próximo lunes en comisión primera, donde la más reciente discusión de la reforma política se vio marcada por un fuerte agarrón entre Angélica Lozano y Álvaro Hernán Prada, por los cambios al Consejo Nacional Electoral.

"No seamos hipócritas, Zuluaga y Santos. El Consejo Electoral, la autoridad que vigila y sanciona esos actos de financiación ilegal por extranjeros, cuentas no declaradas, ‘funciona perfecto, no modifiquemos nada, que innecesario’. Por favor no engañemos más a este pueblo, este país nos va a quemar, va a quemar vivo este Capitolio, por el cinismo, no seamos cínicos”, expresó Angélica Lozano, ponente de la reforma política.

"Representante Angélica, defina usted que es hipocresía, dijo usted en la pasada sesión ‘este proyecto de acto legislativo es un proyecto mediocre, es un proyecto inocuo’, pero esa es usted, dice eso y lo termina votando”, aseguró Álvaro Hernán Prada, representante del Centro Democrático.

Publicidad

La reforma política completará su octava sesión en comisión primera, donde aún quedan otros proyectos cruciales para la paz que no han podido ser discutidos por lo que algunos llaman "operación tortuga".