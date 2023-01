Trinos de candidata a directora de UNP preocupan a líderes que usan esquemas de protección

Los descalificativos términos de Claudia Ortiz sobre políticos de izquierda o líderes de FARC inquieta a aquellos cuya seguridad depende de la entidad.

La razón está en trinos como el de 21 de julio y en el que se hace referencia a miembros del partido FARC durante su posesión en el Congreso.

"Maligna banda de forajidos, a la caza de nuestra democracia, insostenible, intolerable", escribió Ortiz.

"Nos produce enorme preocupación que una persona que va a ser la que va a cuidar los líderes, no solamente a nosotros, a los líderes sociales de este país ya piense lo que está diciendo, que son prácticamente una manada de bandidos”, señaló la representante Ángela Robledo.

También está este otro, refiriéndose a una foto donde aparecen Pablo Catatumbo, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar.

"Impunidad, trampa, mentira, asesinatos, violaciones, terrorismo, narcotráfico", escribió.

Sobre el tema señaló el senador Iván Cepeda: "La pregunta al presidente es si va a dejar al ratón cuidando el queso".

A pesar de las denuncias, la ministra del Interior, en entrevista con Blu Radio envió un parte de tranquilidad.

"En el caso de la protección a los funcionarios, a los líderes de derechos humanos y a los periodistas, la decisión del gobierno es proteger a todas las personas sin ninguna clase de discriminación ideológica o política", indicó Nancy Patricia Gutiérrez.

Además añadió que Ortiz aún no ha sido designada en la Unidad Nacional de Protección.

Claudia Ortiz no se ha pronunciado sobre sus publicaciones en redes sociales, algunas de las cuales fueron eliminadas.