Triste adiós a médico chocoano que murió por coronavirus: aún le deben cinco meses de salario

El personal del hospital San Francisco de Asís, recibió al hijo, hermanas y demás familiares del médico Heandel Rentería Córdoba con una calle de honor: ellos llevaban el cofre que tenía sus cenizas.

Quienes conocieron al galeno de 40 años lo recuerdan cómo una persona entregada a la comunidad.

“Era médico del hospital San Francisco de Asís, pero no solamente trabajaba aquí, porque me consta, se desplazaba a los sitios donde no había la posibilidad de médicos para prestar sus servicios”, contó Patricio León, otro médico del Hospital San Francisco de Asís.

Tambien era líder de las justas luchas del Chocó.

Para Rosa Mary Perea, la muerte de Heandel es una reflexión para el Gobierno Nacional y pidió que sean utilizados los recursos de la salud de manera transparente.

Publicidad

“Para los que tienen en poder de aportarle a la salud lo que es, que lo hagan, pero que lo hagan bien, porque son vidas las que se pierden, algo irreparable”, dijo.

Desde que inició la intervención en el Hospital San Francisco de Asís, de los cinco meses que le adeudaban al personal les pagaron tres meses.

“Se han pagado el mes de febrero, marzo y se está pagando una parte de abril de acuerdo con los recursos que destinó el gobierno nacional para eso”, explicó el interventor Camilo Rodríguez.

La Secretaria de Salud del Chocó indicó que en el departamento hay más de 150 empleados de la salud contagiados con la COVID-19.

“Hay que tener en cuenta que hay unos recuperados, sin embargo es un número importante que representa el 13 por ciento de las personas infectadas en el departamento”, indicó Gloria Prado Pino, la secretaria de Salud del Chocó.