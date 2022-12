Tristeza: dos hermanas quedaron sepultadas por alud de tierra en Medellín

La muerte de las hermanas Flor Marina y Gloria Elena Loaiza, sepultadas por un deslizamiento de tierra, tiene conmocionados a los habitantes del sector de Belén La Capilla. Algunas versiones hablan sobre el robo de agua, pero la comunidad las desmiente.

“Dizque porque estaban robando agua, eso no era así. Ellas eran súper adoradas en el barrio, súper adoradas”, expresó un habitante del sector.

Mientras que Fabiola Loaiza, otra vecina, dijo, “Nooo… Si ellos tienen agua del acueducto, eso así si no. Ellas estaban cogiendo unos limones, porque allá había un palo de limón y se les cayó un volcán”.

El caso es investigado por las autoridades. Señalan que en las primeras pesquisas, hallaron un hueco profundo en la zona.

“Encontramos una zanja bastante profunda donde aparentemente las mujeres estaban trabajando. No sabemos nosotros realmente qué tipo de trabajo estaban haciendo, manipulando la tierra como no debe hacerse y se les vino el talud”, aseveró Carlos Gil, director del Dgred.

En el sector, ambos cuerpos fueron recuperados.