Tristeza por caída del emblemático arco del Morro, ícono del turismo en Tumaco

El arco del Morro en Tumaco, Nariño , se había convertido en un símbolo del turismo en la región y, ahora, su colapso embarga de tristeza a los ciudadanos.

Algunos manifiestan sentir demasiada nostalgia, como la turista Mireya Guzmán, quien contó: “La gente puede no llegar a entender y dirá que es como bobada no ver el Morro y llorar, pero a mí sí me duele".

Otros, como la turista Julia Trujillo, también se mostraron sumamente impresionados: “Tengo nervios de ver que se ha caído esta belleza de aquí. No sé qué haya ocurrido, no sé, no me explico qué haya ocurrido”.

El capitán de fragata Alberto Buelvas, capitán de puerto de Tumaco, contó que "el arco venía debilitándose producto de la erosión costera, por el viento, por las olas"

"Además, evidenciamos que en sus bases hay debilitamiento por la bioerosión, debido a que los bivalvos, conchas, como todos las conocen, ellas viven en la base y han venido perforado", agregó.

La alcaldesa distrital de Tumaco, Emilsen Angulo, manifestó: “Esto va a quedar como parte de la historia, lo que ha sido el arco, pero creo que es una gran oportunidad para pensar también en una gran atractivo turístico a partir de lo que acaba de ocurrir".

El arco del Morro fue un lugar de encuentro, esparcimiento, amor y recuerdo de Tumaco.