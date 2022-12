“Tumaco es la señal de que en otras zonas cocaleras podría ocurrir lo mismo”: analistas

Ariel Ávila dice que lo sucedido en el puerto pudo evitarse. Por su parte, Alfredo Molano critica la erradicación forzosa por su falta de proyectos productivos.

El Observatorio de la Fundación Paz y Reconciliación y el sociólogo y columnista de El Espectador coinciden en sus puntos de vista sobre lo ocurrido en Tumaco.

“Hace dos meses hubo un choque entre los campesinos y fuerza pública en la cual desaparecieron nueve armas y la fuerza pública dijo que no se dejaría rodear nuevamente, los campesinos habían pedido dialogo y nadie fue a dialogar con ellos y terminó en esta tragedia la semana pasada”, asegura Ávila.

Por su parte, Molano agrega que “dos o tres muertos en el Cauca, otro en el Tambo, otro en Corinto; muertos que se dieron contra la Policía Antinarcóticos. Claramente, muertos y heridos que han sacado de esas zonas”.

Tumaco es la señal de alerta de otras zonas cocaleras del país donde podría ocurrir lo mismo. Estas son zonas donde se han hecho alertas tempranas:

Nariño: Barbacoas - Pizarro - Magüí Payán

Guaviare: San José - Charras - Miraflores

Catatumbo: El Tarra - La Gabarra - Tibú

Putumayo: Puerto Asís - San Miguel - Piñuña

Bajo Cauca antioqueño: Tarazá y Valdivia

Caquetá: Solano - La Montañita - Cartagena del Chairá - San José de Fragua

Para Ariel Ávila es claro que lo ocurrido en el puerto sobre el Pacífico es producto de la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos para cumplir la meta de las 50 mil hectáreas de erradicación forzada y el tiempo para el gobierno se agota.

El cronista Molano ha sido un crítico de la erradicación forzosa.

“Lo que necesitan es la fotografía de la erradicación, y los campesinos se niegan a la erradicación porque no hay sustitución de cultivos ni proyectos productivos”, expresa.

Para que la tragedia anunciada en Tumaco no se repita en los seis departamentos alertados, los analistas coinciden en afirmar que se requiere una coordinación más efectiva entre sus instituciones y un plan económico inmediato que saque a los campesinos de una cultura cocalera, que no es la suya, pero que asumieron para salvarse del olvido del Estado.