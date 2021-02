Tumban parte del plan de auxilios para deudores del Icetex que “hizo el crédito impagable”

Por considerar que ampliar el plazo de los créditos del Icetex en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19 , manteniendo los intereses corrientes, no representa una ayuda para los estudiantes, el Consejo de Estado tumbó ese aparte contemplado en el plan de auxilios .

"Este escenario, sumado al cobro de intereses, resulta lejano a una ayuda derivada de la falta de ingresos del deudor, para convertirse en una medida financiera que puede devenir lesiva para el usuario", señaló el alto tribunal.

Fernando Luis Calao, un vocero de estudiantes que han accedido al Icetex, advirtió que ese cobro de intereses no era ningún alivio.

“Los intereses corrientes, los intereses moratorios, estos siguen su proceso normal. ¿Qué hace esto cuando se presenta? La deuda se incrementa más”, aseguró.

Anotó, por ejemplo, que a un estudiante que le prestaron 59 millones a una tasa del 12% y con cuotas mensuales de $700.144, “viene pagando 110 millones de pesos”.

“Entonces, ¿qué hizo este fallo? Lo que hizo es que el crédito fuera más costoso, impagable”, sostuvo.

Publicidad

Si bien el Consejo de Estado avaló este plan de auxilios en gran parte, los estudiantes siguen cuestionando las supuestas ayudas. Así lo manifestó, por ejemplo, el joven Julio César Ruiz.

“En el 2018 me entregaron un crédito por aproximadamente 22 millones de pesos. Al término de mis estudios, en el 2020, capitalizaron los intereses y estoy debiendo aproximadamente 30 millones de pesos. Con la crisis económica por la pandemia del COVID, no he podido pagar hasta el momento y el Icetex no me ha dado ninguna clase de alivio o ayuda”, dijo.

Dentro de los alivios que se mantienen están la reducción transitoria de intereses IPC y nuevos créditos.