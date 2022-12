Turista asegura que no solo la engañaron sino que la recibieron a golpes en hotel de San Andrés

Le vendieron un paquete turístico y resultó ser una estafa. El lugar fue cerrado por diez días. ¡No se deje engañar!

Varios turistas que llegaron a disfrutar de la isla grabaron el momento en el que una mujer fue agredida por la administradora del hotel, luego de que reclamara por el paquete todo incluido que había adquirido en una agencia de Cali.

“Cuando llegamos por la habitación, ella me golpeó porque nosotras íbamos a sacar dos niños menores que teníamos dentro del hotel y las maletas y ella me agredió delante de la Policía. Me aporrió, me tomó por el cabello y nos amenazó”, denuncia Alexandra González, la afectada.

Familiares de la turista agredida afirman que los engañaron.

“Turismo San Sebastián nos estafó, nos vendió un paquete que no existía”, dice Cindy García.

Ante las reiteradas denuncias, y por no tener los documentos en regla, las autoridades cerraron temporalmente el sitio.

“Le dicen al turista que le van a dar algunos ítem especiales dentro del turismo, pero no están cumpliendo”, explicó el coronel José Archila, comandante operativo de la Policía de San Andrés.

Julián Ocampo, propietario del establecimiento, anunció que cumplirá con los servicios vendidos a los turistas.

“Se les va a cumplir sus planes como venía programado y como están hablando directamente con la agencia de turismo San Sebastián. En el momento nos encontramos en San Andrés para arreglar los problemas sucedido”, sostuvo Ocampo.

Para no caer en estafas la Secretaría de Turismo recomendó verificar que las agencias de viajes estén certificadas ante el Ministerio de Comercio y tengan la documentación al día.