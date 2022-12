Tutela ordena a fiscal general rectificar declaraciones sobre vigilante en caso Yuliana Samboní

Familia de Fernando Merchán exigió que rectifique pues Néstor Humberto Martínez aseguró que el hombre no había reportado en la bitácora el ingreso de la niña.

Sus allegados adujeron que él no había tenido la oportunidad de defenderse y por eso era prematuro asumir que tenía conocimiento de lo que sucedía en el apartamento.

Tribunal Superior de Bogotá les dio la razón y ordenó a Martínez rectificar sus declaraciones en un término de 20 días por los medios en que llevó sus opiniones al país.

Es la primera vez que una tutela en pro del buen nombre se hace in memoriam.