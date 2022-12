Ultimátum a los colombianos: o ahorran energía o habrá racionamiento

La ministra de Minas y Energía (e), María Lorena Gutiérrez, aseguró que si los colombianos en los próximos 15 días no ahorramos entre un 5 o 10 por ciento serán inevitables los cortes.

“Yo confío en los colombianos, el presidente confía en esta cruzada, que podremos ahorrar lo que necesitamos, que el sector industrial y pequeños comerciantes que dijeron que tenían plantas las van a prender”, dijo Gutiérrez.

Y por eso reiteró el llamado a los colombianos para que ahorren.

“Es muy fácil que en cada hogar se desconecte los electrodomésticos que no se están usando, que en tierra caliente el aire acondicionado lo pongan a 22 grados y no a 12”.

También respondió a los cuestionamientos según los cuales el Gobierno reaccionó tarde a cuestionamientos que hicieron la Contraloría y otros sectores.

“El jueves hubo un cálculo de estos modelos con información de los generadores que nos dicen ‘están en el límite’. Los embalses están en el 28,2% y no nos podemos gastar esta agua porque tendríamos un apagón. Lo que tenemos que ahorrar es la energía para no gastarnos el agua. Si bajamos este porcentaje estaríamos en serios problemas”.

Para el Gobierno el fenómeno de El Niño, y las fallas en plantas de Guatapé y Termoflores son las grandes causantes de esta crisis.