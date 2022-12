Ultimátum a Medimás por parte de la Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo

EPS tiene dos meses de plazo para garantizar atención a usuarios y solo una semana para tener lista la red para pacientes con cáncer.

Entre tanto, las denuncias por el mal servicio de Medimás siguen creciendo. La entidad heredó los cinco millones de usuarios de Cafesalud.

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, anunció que presentará una tutela si Medimás no toma acciones para quedar solo con los usuarios que puede atender.

Frente a los plazos, el presidente de Medimás se comprometió a cumplir.

“Esperamos que para noviembre tengamos la casa ordenada y hacer que funcione, para que la noticia sea que esto está funcionando como debe ser”, dijo Hernán Alfonso Briceño.

Usuarios de la EPS en Tunja expresaron su descontento. También se registraron movilizaciones de pacientes en Bucaramanga de madres de los 38 niños que aún no reciben tratamientos integrales para el cáncer.

De otro lado, en Manizales un juez ordenó a Medimás contratar la red hospitalaria para la atención de sus usuarios y no dilatar más los procesos de autorizaciones de citas y medicamentos.

Este miércoles, la Procuraduría pidió la intervención de la EPS por deficiencias en su red de prestadores de servicios.

