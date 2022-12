Ultimátum de Avianca a pilotos en huelga es reflejo de debilidad, dicen organizaciones sindicales

“Así no se resuelve señor Efromovich, se resuelve negociando y dialogando”, dijo Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de los Trabajadores.

El comunicado exigiendo a los aviadores retomar lgas labores, a más tardar este lunes 16 de octubre a las 24:00 horas, asegura que la aerolínea “recibirá a los pilotos que vienen participando en el cese ilegal de actividades, sin tomar acciones disciplinarias en contra de aquellos que fueron inducidos a tomar decisiones sin conocer con claridad las condiciones y consecuencias que tales determinaciones implicaban”.

“Los pilotos que no se presenten a sus funciones laborales en la fecha definida, serán llamados a los procesos disciplinarios correspondientes”, dice por otra parte el memorando.

Entre tanto, los pilotos de Acdac sostienen una reunión extraordinaria para definir las próximas medidas. Desde la CUT, consideran que el pronunciamiento sólo puede ser uno.

"Todo hace indicar que ellos se van a ratificar en la huelga y van a demandar lo que han venido demandando, un acta de no represalias, trabajo y un tribunal de arbitramento entre las partes”, declaró Fabio Arias.

Mientras que Avianca asegura que no se acogerá a un nuevo tribunal de arbitramento, Acdac sostiene que el tribunal es un exabrupto jurídico por haber sido impuesto unilateralmente por el Ministerio de Trabajo.