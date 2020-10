Un abrazo que tardó 38 años: madre e hija se reencuentran luego de una incansable búsqueda

En Calarcá, Quindío, se vivió un reencuentro esperado por 38 años. En un abrazo se fundieron madre e hija luego de que, gracias a una incansable búsqueda, la mujer lograra dar con el paradero de su progenitora.

Yuli Andrea Gutiérrez buscó a su madre en Colombia, México y algunos países de Centroamérica. Había desaparecido cuando ella tenía solo un año de nacida.

“Ella se iba esporádicamente y de un momento a otro no volvió. A partir de ese día perdimos totalmente el rastro, yo de ella y ella de mí”, cuenta Yuli.

“Cuando yo fui a buscarla para llevármela para Tolima, porque soy avicultora, soy andariega para qué lo voy a negar, entonces yo fui a buscarla y ya no estaba. Me tocó venirme y ni la mayor ni la menor se quisieron ir conmigo, entonces yo me desaparecí”, admite María Aurora Serna.

Pero su encuentro no fue tarea fácil. Ante la falta de resultados en las investigaciones, Yuli Andrea decidió hacer una publicación en redes sociales.

Publicidad

Por casualidad allí vio a la esposa de un abogado que, años atrás, había llevado un proceso judicial de su madre.

"Yo le decía: 'cariño, hay una persona que está buscando a su mamá hace 38 años y parece que fuera tu clienta', y él decía que era imposible porque Colombia tiene más de 42 millones de habitantes”, asegura María Eugenia Suárez Martínez, representante de la Fundación Maluposa.

La insistencia de la esposa del abogado facilitó que las dos mujeres se comunicaran.

“Fue más de un mes luchando contra el tiempo, luchando contra la economía porque yo decía: ‘la fundación trabaja así para la gente más necesitada, pero tenemos que hacer un arduo trabajo para poder conseguir recursos’”, manifiesta Suárez.

Ahora madre e hija aseguran que los años que vienen serán fundamentales para recuperar el tiempo que estuvieron separadas.

“Todo el tiempo perdido lo voy a recuperar. Los días que esté conmigo le voy a dar todo el amor que nunca le di”, dice Serna.

Publicidad

“No se rindan porque yo, que muchas veces lo hice, sé que no es lo debido. Busquen a sus seres queridos, luchen por encontrarlos como lo hice yo”, subraya Yuli.

Con el regreso de María Aurora, esta familia recuperó una abuela, una suegra y una madre que luego de 38 años volvió a casa.