Un amargo acto de magia: robaron al ilusionista Gustavo Lorgia

"Que hagan aparecer lo que me robaron", les pide Lorgia a los ladrones, que cerca de las 10 a.m., de este jueves, se llevaron sus pertenencias del vehículo en el que se transportaba, cuando estaba parqueado en el lugar.

En cuestiones de segundos, cuando fueron a ver el sitio dónde sería el evento, los robaron, relata el mago, como un chiste de muy mal gusto. Al regresar a la camioneta se dan cuenta de que le habían roto el vidrio y había "desaparecido" todo.

Otros dos ilusionistas internacionales, quienes acompañaban a Lorgia, también fueron víctimas del robo.

Lorgia denuncia que no hay vigilantes ni cámaras de seguridad en el parqueadero.