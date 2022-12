Un amor indestructible: este niño fue adoptado por una mujer soltera y es muy feliz

A quienes impulsan el referendo que busca prohibir la adopción a personas gay o sin pareja, Gabriel Mejía, de 11 años, les responde que se están equivocando.

Gabriel es adoptado y la tiene clara. Su amor por su madre es indestructible. Qué importa que se hubieran encontrado dos años después de su nacimiento.

“No era posible que yo tuviera un hijo diferente y él otra mamá porque estábamos diseñados universalmente para estar juntos”, dice Carolina Mejía, su madre.

Ellos dos son una familia y se sienten tan óptimos como cualquier otra, aunque les resulte peyorativa esa expresión acuñada por la senadora Vivian Morales, promotora del referendo que busca prohibir la adopción a personas solteras o del mismo sexo.

A los cuatro años Carolina le contó a su hijo que era adoptado, jamás hubo verdades escondidas. El asunto se volvió tan natural que Gabriel lo tiene en su ADN y opina con criterio.

“Las personas dicen que los niños adoptados no son tan buenos y no tienen buen rendimiento en el colegio; yo tengo buen rendimiento en el colegio, no soy penoso, hago de todo”, relata Gabriel.

Alguna vez en el colegio una niña habló mal de los niños adoptados y dijo que eran niños menos queridos, Gabriel la frenó en seco, contó en clase que era adoptado y animó a otro compañero a confesar lo mismo.

“Hay que aprender a desbaratar los mitos en la vida, hay que aprender a desmontar lo que nos han montado social, cultural y religiosamente”, señala su mamá.

Gabriel tiene una risa ancha, desparpajada. Dice que quiere ser matemático y diseñador de modas. ¡Ah!, y que si pudiera adoptar lo haría porque le gustaría hacer feliz a un niño más en este mundo.

Noticias Caracol intentó hablar con la senadora Morales, pero no quiso. En cambio el congresista Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, sí se pronunció.

“Los niños o las niñas nacen de la unión de un hombre y una mujer eso es lo que es natural; lo otro pues no lo es, así de sencillo”, recalcó.

Entretanto, Carolina y Gabriel lamentan ese escenario.

"¿Eres un niño feliz?", le peguntan y el responde con un contundente 'Sí'.

¿Qué le podrías decir a tu mamá que tuvo la decisión valiente de adoptarte hace muchos años? Gabril lo dice con firmeza: "Gracias".