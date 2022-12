Un desaparecido por colisión de dos lanchas en Buenaventura, Valle del Cauca

José Nieves Celorio, de 58 años, está desaparecido desde hace 48 horas, después de que su pequeña embarcación utilizada para las faenas de pesca fue embestida por otra lancha, en la bahía de Buenaventura, Valle del Cauca.

“Se ha continuado con las labores de verificación, hemos efectuado comunicación con algunos de los familiares. Estamos realizando una labor conjunta con ellos de verificación, para tratar de hallar el cuerpo”, manifestó el capitán, Alberto Aponte, comandante de Guardacostas de Buenaventura.

Su hijo, quién estaba junto al pescador, recordó los momentos de terror que vivieron.

“Íbamos subiendo así varados al canalete, entonces él la vio y me dijo, parece mijo porque como que me estoy durmiendo ahí. Entonces yo me paro y de pronto escucho el golpe. Cuando subo ya la lancha esta desbaratada hecha pedazos”, comentó César David Sinisterra, hijo del pescador desaparecido.

Parece que a la familia de José Nieves la tragedia los persigue.

“Vamos a cumplir dos años que se nos ahogó un hermano aquí, ahora se nos ha ahogado otro. No sabemos quién fue, porque esta lancha fue pasando y los pelaos no reconocieron a nadie”, narró Marcial Celorio, hermano del pescador desaparecido.

En este momento, las autoridades no tienen ninguna pista de la embarcación que causó el accidente, ya que huyó del lugar y los afectados no lograron identificarla.

Los familiares, en compañía de guardacostas de la Armada Nacional seguirán en la búsqueda del cuerpo del pescador que cayó al agua y sigue desaparecido.