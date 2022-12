“Un grupo alzado en armas, ¿con qué compra uniformes y medicinas?”: ELN sobre secuestros

Pablo Beltrán, jefe de esa guerrilla, habló sobre el asesinato del líder indígena Aulio Isarama, el avance del proceso de paz y el cese al fuego.

Juan Roberto Vargas: van cuatro ciclos en esta negociación, ya vamos casi para el año de diálogos entre Gobierno y ELN. ¿En qué se ha avanzado? ¿Qué le podemos decir al país?

Pablo Beltrán: El punto uno de la agenda era organizar una gran participación, se acaba de hacer en Tocancipá, eventos durante 15 días, se escuchó desde las regiones, empresarios, cámaras de comercio, alcaldes, para decirles: bueno, denos ideas de cómo organizar un gran diálogo nacional que desemboque en un pacto de paz. Eso ha sido muy exitoso.

JR: Eso en lo que tiene que ver con el proceso de negociación. El gran avance, aparte de la participación de la sociedad civil, ¿cuál ha sido?

PB: El cese, el más importante. Desde el primero de octubre estamos en un cese bilateral, el balance que tenemos es, en términos de operaciones ofensivas entre las partes ha sido exitoso. Ha habido, dijéramos, casos muy duros, muy difíciles desde octubre para acá y aspiramos con una evaluación que estamos haciendo a que eso se mejore.

JR: Cuando usted habla de casos complicados, desafortunadamente hay uno terrible y es el de Aulio Isarama Forastero, el gobernador indígena que fue asesinado por el ELN, ¿qué fue lo que pasó?

PB: Eso no lo orientó ningún organismo de dirección en el ELN, fue una iniciativa de una persona hacer eso, es lo primero. Lo segundo, sí había algunos casos que estaban en investigación, pero no había evidencia suficiente para detenerlo, ni mucho menos para quitarle la vida. Debido a eso con el frente de allá y la dirección nacional se hizo el comunicado, se reconoció que había sido un gravísimo error y se pidió perdón por eso.

JR: Información que manejan, no las autoridades, ni el ejército, ni la Policía, sino la ONU, la comisión de verificación, es que en las últimas tres semanas después del asesinato de este gobernador indígena ha habido un desplazamiento masivo, más de 1.200 indígenas emberá han salido de la zona. ¿Qué información les dan a ustedes aquí en Quito?

PB: Vea, un método de presión que usan esas comunidades indígenas, cuando ocurre un atropello de este tipo, ellos salen a protestar y a visibilizar que hay un problema y también tienen temor, entonces qué hablamos aquí con ellos. No tienen que temer, pueden regresar, tienen la palabra del ELN para que regresen a sus casas.

JR: Otro tema, ¿por qué no liberan a los secuestrados?

PB: Se han ido liberando

JR: ¿Cuántos han soltado?

PB: No le sabría decir, pero sé que, en ese ejercicio, primero no eran gran cantidad, y segundo, se ha venido en un ejercicio de liberarlos.

JR: El tema tal vez no sea tanto la cantidad, como el drama humanitario y terrible de tener secuestrados. Según la lista de la ONU y del Gobierno, hay una lista de 9 personas que el gobierno ya les pasó, que siguen en poder del ELN. ¿Por qué no los liberan para aliviar el rigor de esta guerra tan terrible?

PB: Hablando con Juan Camilo Restrepo dijo: ‘hombre las cuentas que nosotros tenemos es que ustedes no tienen más de tres detenidos’. Después apareció una lista del Ministerio de Defensa más amplia, pero la mayoría no tiene que ver con nosotros.

JR: Ustedes, ¿qué lista tienen?

PB: No, yo en este momento no le podría decir, por ejemplo, hemos tratado dos casos, le digo que se han tratado en el mecanismo de verificación en Bogotá, donde está la ONU. Ambos casos han sido oficiales de inteligencia que hemos detenido después de que inició el cese y que está en trámite liberarlos.

JR: ¿Detenidos? Perdón, pero la palabra detenido (...) detienen las autoridades legales, no un grupo al margen de la ley.

PB: Claro, por ejemplo, si usted está en su casa y le aparece en el patio un desconocido, ¿qué hace?

JR: Lo reporto a las autoridades, no lo secuestro.

PB: No, usted lo primero que hace es, si usted tiene un arma con salvoconducto, lo encañona y lo detiene y llama a la Policía.

JR: Ustedes no tienen salvoconducto

PB: Pero es que nosotros somos rebeldes

JR: Para no entrar en esa discusión semántica. Es decir, ustedes hoy no saben cuántos secuestrados tienen.

PB: Esta delegación no puede dar ese dato hoy.

JR: Es que ni siquiera han devuelto el cadáver del ciudadano ruso, ese que estaba viendo pájaros y que el ELN mató.

PB: Nosotros hablamos con la embajada rusa y prometimos que se iba a entregar.

JR: ¿ELN va a renunciar al secuestro?

PB: Muchos me preguntan por qué eso no entró en este cese. En este cese no se habló del tema de impuestos. El Gobierno cobra impuestos, el ELN cobra impuestos. Si usted tiene un grupo alzado en armas, ¿con qué le compra uniformes y medicinas? Mientras exista, un grupo alzado en armas tiene que hacer actividades para financiarse porque de qué va a vivir.

JR: Escuchándolo a usted, leyendo los comunicados del ELN, uno no pareciera ver voluntad de paz del ELN.

PB: Voluntad de paz se mide en hechos concretos. El ELN nunca había hecho un cese como el que está actualmente, es la primera vez en 53 años. Segundo, usted le puede preguntar a cualquiera del gobierno, ¿el ELN ha cumplido el cese? Y tienen que decir que sí.

JR: Con la muerte del gobernador no.

PB: Pero, por ejemplo, el 5 de octubre, en esa misma zona del Baudó los paramilitares mataron un líder indígena, ¿Colombia sabe?, no sabe. El Gobierno ha dicho algo, no ha dicho nada. Pero entonces usted que es un gran comunicador sabe que se ve más a donde usted pone los reflectores. Por qué no le pone los reflectores allá. Entonces los medios tienen que visibilizar todo, no solamente los errores de uno.

JR: Usted le puede decir al país que aquí en Quito va a salir un acuerdo de paz.

PB: Aquí hemos dicho dos cosas: así haya incidentes graves, el cese no se va a dañar, se va a mantener hasta el 9 de enero, primera cosa.

Segunda cosa, así haya problemas en la negociación, en los acuerdos, incumplimientos del gobierno. Eso no va a hacer que la delegación del ELN se levante de la mesa de negociación para que esto avance.

JR: Se van a quedar hasta que haya avance. Ese avance implica un acuerdo de paz.

PB: Claro porque, por ejemplo, el presidente Santos se va en agosto. ¿Qué acuerdo tenemos? Avanzar lo más que se pueda para que quede un acuerdo bien consolidado, que cualquier gobierno que llegue en agosto de 2018 tenga que respetar esos avances y darles continuidad.

JR: El país tiene un gran debate que es el siguiente, el de la Justicia Especial para la Paz, en el caso del ELN, ¿estarían dispuestos a someterse a una justicia transicional, antes de hacer esa política de la que me habla?

PB: ¿Dónde está la gran falencia de todo este proceso? que hay unos a los que se les exige verdad y hay otros a los que no. Ahí arranca todo, si no hay verdad, qué pueden esperar las víctimas. Nosotros decimos esta frase ‘verdad toda, verdad todos’.

JR: ¿Qué candidato presidencial les gusta?

PB: Nos gustaría uno que busque los cambios más urgentes que necesita Colombia, independiente del que sea. Y que le dé continuidad al proceso de paz.

JR: ¿Les gusta Timochenko? Se lo pregunto porque él es fruto de un acuerdo de paz.

PB: Pues bueno, yo diría que, si Timochenko hace eso, o cualquiera que haga eso, sería un buen candidato.