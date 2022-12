Un militar murió y tres más resultaron heridos al caer en campo minado en Cauca

El suboficial Helber Cueltan Benavidez, de la brigada móvil número 17 del Ejército Nacional, murió tras caer en un campo minado en zona rural del municipio de Timba, Cauca. Tres soldados más resultaron heridos.

Los hechos se registraron hacia las 10:45 a.m. de este viernes, cuando las tropas se encontraban realizando se encontraban realizando operaciones de control territorial en esta zona.

"Caímos en un campo minado que habían dejado los terroristas de la columna móvil Miller Perdomo. En este sector me asesinaron a un suboficial integrado cabo primero, y tengo tres soldados con esquirlas en diferentes partes del cuerpo", indicó el general Wilson Cabra, comandante de Fuerza de Tarea Apolo.

Los militares lesionados fueron trasladados a Cali donde están siendo atendidos en un centro asistencial de la ciudad. Según información oficial, los uniformados se encuentran estables.

Asimismo, el Ejército Nacional señaló que en los últimos tres meses ha logrado destruir 30 artefactos explosivos y desmantelar dos extensas fábricas de todo tipo de artefactos no convencionales, en este sector del Cauca.