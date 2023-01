Un muerto y cinco heridos dejó accidente entre dos embarcaciones en Chocó

Afectados denunciaron que no recibieron atención oportuna por parte de la empresa que los transportaba. El choque se registró en Carmen del Darién.

Una de las embarcaciones cubría el recorrido desde Turbo hacia Quibdó, asimismo la otra motonave había salido desde Vigia del Fuerte.

El docente Jhon Córdoba es la víctima fatal que dejó este accidente fluvial, mientras que para dos de los afectados, era su primer viaje en lancha.

Las víctimas expresaron que no recibieron la asistencia médica a tiempo ni “mucho menos” apoyo de la empresa transportadora.

Sin embargo, Armando valoyes, coordinador de Gestión del Riesgo de Carmen del Darién, afirmó que “se le prestó la asistencia médica y que (los heridos) ya están un poco mejores”.

El mayor reclamo que han expresado los afectados es que no han recibido apoyo económico de la empresa de transporte, por lo que la asistencia ha tenido que salir de sus propios bolsillos.

Según autoridades, en menos de tres meses se han presentado tres accidentes fluviales donde dos personas resultaron muertas y se registraron cerca de diez heridos.