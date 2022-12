Un muerto y seis lesionados dejó accidente de tránsito en vía Candelaria-Cali

Fotos: cortesía Secretaría de Tránsito de Candelaria

Hacia las 4:55 de la mañana de este lunes un grave accidente de tránsito ocurrió sobre la vía que de Candelaria conduce a Cali, donde un carro particular se estrelló contra una buseta de transporte de servicio público.

El secretario de Tránsito de Candelaria, Edilberto Peralta, informó que el conductor del vehículo particular, de placas CAA 511, murió cuando era trasladado a un centro asistencial de la capital del Valle del Cauca, mientras que seis pasajeros de la buseta resultaron lesionados.

“Al parecer, el conductor del carro, que venía en aparente estado de embriaguez, invadió el carril en sentido contrario y chocó contra la buseta de la empresa Sultana del Valle a la altura de la discoteca Baracoa en Juanchito”, explicó el funcionario, al anotar que la identidad del fallecido aún no ha sido establecida.

Producto del accidente se generó gran congestión vehicular en la zona, que se prolongó hasta depués de las 7:30 de la mañana.