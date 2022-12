Un niño de 11 años se debate entre la vida y la muerte por demora de Cafesalud para un traslado

Pese a dos tutelas, la EPS no lo ha enviado a la unidad de neuropediatría que necesita. En Boyacá también hay quejas por el servicio de la entidad.

Ana Rodríguez es la madre de Marco Esteban, un niño de once años, su único hijo, quien a los dos meses fue diagnosticado con meningitis y llevaba una vida normal pero, en abril de este año, una apendicitis deterioró su estado.

“Necesitaba otra válvula porque el apendicitis la dañó, la taxonómica y desde ahí empezaron los problemas con Cafesalud porque tocó ponerles tutela para que autorizarán la válvula del niño y todo eso lo fue complicando”, explica la mujer.

El menor permanece en la UCI pediátrica del Hospital Universitario de Santander. Allí los especialistas han pedido el traslado a una unidad con neuropediatría y videotelemetría.

Mediante dos tutelas el 30 de mayo y el 9 de junio, familiares lograron que se ordenara el requerimiento en 48 horas y la entidad ha hecho caso omiso.

“El cuento es que el niño está estable, qué estable va a estar, cuando todos los días está convulsionado, tiene cinco anticonvulsivos, infecciones de orina, de sangre. Creen que porque está en la UCI el niño está bien y así no es”, señala Ana.

Noticias Caracol contactó a Cafesalud y respondió que tiene conocimiento del caso de Marco Esteban y que está realizando todo el trámite para poder brindarle al afiliado la UCI especializada que requiere.

“Si hoy existe un fallo, nosotros abocamos, exhortamos, a las entidades prestadoras del servicio y la EPS para que entiendan a este menor porque es un sujeto de especial protección”, dice Diego Barajas, defensor del Pueblo de Santander.

Por ahora los familiares del menor podrán acudir como último recurso al incidente de desacato contra Cafesalud.