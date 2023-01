"Un niño nunca puede ser visto como un combatiente": padre Francisco de Roux

El presidente de la Comisión de la Verdad reflexiona sobre las razones de lo que él llama "el reciclaje de la violencia".

El problema no es de no repetición, es de no continuación, porque el problema sigue, considera el padre sobre las situaciones violentas que se han presentado en el país.

El tema del reclutamiento de menores, afirma, debe ir más allá de las responsabilidades jurídicas. Considera que es el momento de preguntarse cuál es el papel del Estado, de la sociedad y de instituciones, para reflexionar por qué se sigue presentando este fenónemo.