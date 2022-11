Un overol y un casco, claves para hallar a responsables de matar a la niña Isabela en Villavicencio

Familiares y amigos acompañaron hasta su última morada a Isabela, una niña de cuatro años víctima de una bala perdida tras un ataque sicarial en Villavicencio. Su familia pide justicia.

Una multitudinaria caravana siguió a la carroza fúnebre que transportaba el cuerpo de la pequeña, quien falleció el pasado 25 de noviembre, mientras jugaba frente a su casa.

“Por todos lados ella jugaba, se la pasaba con sus primitas, jugaba con sus pelotas, mejor dicho, la niña era muy extrovertida. Con su sonrisa de siempre, ella era dedicada con su familia”, indicó Daniela Duarte, familiar de la menor.

Sus familiares dicen que les arrebataron a la niña consentida de la casa. Por esto piden justicia.

Asimismo, la familia de la pequeña resaltó que tras su muerte “nos han dejado totalmente tristes, con un vacío muy grande, ya que se la llevaron sin ningún motivo. Una niña que hasta ahora estaba empezando a vivir la vida, es algo muy duro para todos, tanto para los papás y los hermanos, que es más doloroso”.

La familia de Isabela pide a los sicarios responsables de su muerte que se entreguen a las autoridades.

“Que se entreguen porque la niña no tenía que pagar por lo que ellos iban a hacer, ni el señor que mataron tampoco. Ellos no tenían por qué haber hecho lo que hicieron, no estamos de acuerdo en lo que pasó, pedimos que se haga justicia”, precisó Yanira Medina, familiar de Isabela.

La Policía avanza con la investigación para dar con los responsables del doble crimen.

“Se ofreció el pago de una recompensa de hasta 20 millones de pesos por quien aporte información que nos permita esclarecer este hecho”, indicó el coronel Ricardo Sánchez, comandante de la Policía de Villavicencio.

Además, el uniformado recalcó que "se han recolectado elementos probatorios importantes para la investigación", entre los que destacan un overol y casco pertenecientes a uno de los sicarios, según conoció este noticiero.

Las autoridades invitan a la comunidad a dar información para que permita la captura de los criminales responsables del hecho.