Un perro quedó herido en confusos hechos en Itagüí

Un perro de raza pitbull atacó a su dueño y a la vez el animal resultó herido con cinco puñaladas.

“El perro se tornó agresivo con mi sobrino, cuando yo me paré a regañar el perro, el perro le intentó tirar, entonces yo lo que hice fue defenderlo. El perro se me pegó a morderme y mi mamá lo apuñalo y el perro me soltó”, cuenta el dueño de la mascota.

Él resultó con lesiones en un brazo, la madre del joven agredido dice que después de este hecho han recibido amenazas. El perro está herido de gravedad.

“No había otra forma de uno defenderse, aquí hay un vecino en la mitad de la cuadra que me amenazó anoche, vino a agredir la casa y me dijo que no dejará ver a mi hijo”, cuenta la madre del dueño de la mascota.

Otros vecinos afirman que el hecho comenzó por un problema de violencia intrafamiliar.

“El niño estaba diciendo afuera que fue que el tío le iba a pegar a él y el perro se le aventó entonces lo agarraron a puñaladas”, contó una vecina.

Son dos las versiones de este hecho que investigan las autoridades, quienes pidieron a los dueños de ‘Rocky’ como llaman a la mascota y a los vecinos interponer las respectivas denuncias.