Un rayo dañó decenas de electrodomésticos en Candelaria, Valle del Cauca

Residentes del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, aseguraron que sus neveras, televisores, equipos de sonido, computadores y otros electrodomésticos se dañaron por la caída de un rayo sobre una antena de telefonía móvil que se encuentra a un lado de las viviendas del barrio Obrero.

"Mi nevera está descongelada, no enfría, se me dañó la venta de helados que tengo", dijo Diego Quiroga, habitante afectado.

El rayo habría caído en medio de un fuerte aguacero en este municipio del sur del departamento. "No es la primera vez, esto ha ocurrido como tres o cuatro veces pero ya rebosó la copa", aseguró José Montilla, habitante afectado.

La comunidad indicó que ellos se opusieron cuando la estructura fue instalada en el lugar hace algunos años.

"La mejor alternativa es que quiten esa antena y la manden para una parte donde no haya urbanización, una zona despejada fuera del municipio, es lo mejor que pueden hacer", manifestó María Camila Muñoz, habitante afectada.

El Personero de Candelaria, Diego Fernando Barrera, aseguró que hará acompañamiento jurídico a la situación. "Se van a instaurar unos derechos de petición individualmente, para reclamar a la compañía dueña de la antena por los daños causados a sus electrodomésticos", dijo.

Noticias Caracol intentó hablar con la empresa de telefonía móvil duela de la estructura pero no obtuvo respuesta.