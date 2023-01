Un reloj de $40 millones, ¿prueba reina contra el magistrado Leonidas Bustos?

El exfiscal Luis Gustavo Moreno asegura que le dio el regalo al togado como parte de presuntos acuerdos en el caso de corrupción conocido como el cartel de la toga.

A principios de abril, en una reveladora declaración cuyos detalles conoció en exclusiva Noticias Caracol, Luis Gustavo Moreno se fue con todo contra Bustos, a quien solía decirle de cariño "papá". El testigo no solo reiteró que el exmagistrado hizo parte del cartel y que le entregó dinero a manos llenas para manejar los procesos contra los entonces congresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton, hoy en prisión. Tal como este noticiero lo reveló en octubre pasado.

En esta nueva declaración, además, Moreno soltó una bomba que dejó fríos a los investigadores: dijo que él mismo le había comprado a José Leónidas Bustos un lujoso reloj Cartier y que lo hizo como parte de pago por sus tratos oscuros y que el propio Bustos lo había acompañado a la joyería de Cartier.

Además, aportó la prueba de la compra, una evidencia que reposa en los archivos reservados de la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Noticias Caracol tiene en su poder la factura de la compra del extravagante reloj, que sería la prueba reina contra Bustos. El número del recibo es CT-8091 y allí se reseña que el regalo se compró el 29 de diciembre de 2012.

Según Moreno, ya entonces estaban en andanzas. La factura salió a nombre de Ricardo Beltrán Rivera, un familiar del exfiscal anticorrupción. Y en la descripción del reloj se lee que se trata de un Ballon Blue de oro y pulso de cuero.

Como se ve en el documento, el costo de dicho reloj en 2012 fue de $43.577.586, pero como el pago se hizo en efectivo se les dio un descuento de $6.534.503. No obstante, sumado el IVA, el pago total que hizo Gustavo Moreno del Ballon Blue de oro de la exclusiva joyería Cartier fue de $42.969.977.

Noticias Caracol también pudo establecer que el vendedor de la joyería ya le declaró a las autoridades que, en efecto, el exfiscal Luis Gustavo Moreno y el exmagistrado Leonidas Bustos fueron los compradores del reloj.

Bustos, que está siendo investigado por el Congreso, ha insistido en su inocencia y ha dicho que Gustavo Moreno es un mentiroso que utilizó su nombre de forma indebida.

No obstante, una nueva evidencia lo pone contra las cuerdas.

