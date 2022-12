Un secuestro más del ELN reventaría las conversaciones: Frank Pearl

La fase pública de negociación con el ELN iniciará el próximo 3 de noviembre, para esa fecha ya deben estar en libertad los secuestrados que tiene el grupo guerrillero en su poder.

Frank Pearl habló de cómo será la dinámica de esta negociación. “Si hay familias que tiene parientes que creen que están secuestrados por el ELN, esos casos van a poder ser revisados por las delegaciones en la fase pública”, aseguró

Entre los puntos a negociar están: el reclutamiento de menores, escuchar a la sociedad civil, participación política, víctimas y fin del conflicto. Pearl asegura que no se negociará la política mineroenergética y que algunos puntos de la agenda con las FARC se tendrán en cuenta.

En cuanto al modelo de justicia, el negociador del gobierno dice que se debe concertar un solo marco institucional: “no podemos tener dos sistemas de Justicia porque no podemos tener dos instituciones y diferentes para el fin del conflicto”.

Pearl ha estado desde el 2009 en diálogos exploratorios con el ELN, pero no estará en la negociación pública.