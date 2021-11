Un trámite la salvó de tragedia en Mallama: “Pensaba salir el martes y lo hice antes”

Mardelis del Valle es una de las personas que murió tras el deslizamiento de tierra registrado en Mallama , Nariño. Ella había salido hace tres años de Venezuela hacia Colombia en busca de un mejor futuro.

“Tenemos 3 años conociéndola, siempre hemos estado juntas, incluso yo comparto la habitación donde vivíamos con ella. Excelente persona, buena amiga. La familia de ella está destrozadísima, la mamá, dejó un niño de 3 añitos”, dijo Johana González, amiga de Mardelis.

Mardelis es una de las 6 mujeres de nacionalidad venezolana que perdieron la vida en el gigantesco alud, que cayó durante la madrugada del pasado martes, 2 de noviembre de 2021.

Luisa Fernanda Urbano podría haber sido una víctima más de lo sucedido en Mallama, pero un trámite la obligó a dejar la zona horas antes de la tragedia. Le había pedido a otra persona que la acompañara, pero finalmente se fue sola.

"Si yo hubiera estado ahí no estuviera contando esto de ella, porque a mí me tocó salir a hacer una vuelta y yo le dije ‘vamos, acompáñeme’ y no quiso", aseguró.

Luisa, aún conmovida, cuenta por qué no estuvo en la vivienda arrasada.

“Yo pensaba salir el martes (2 de noviembre) y ella dijo ‘yo no tengo plata’. ‘Bajemos’, le dije, ‘acompáñame’, dijo ‘no’, pero ella quería ir conmigo”, afirmó.

Alexandra Chávez y Anderson Guaitarilla habían llegado a la región en busca de un trabajo en un pequeño restaurante, pero ahora ambos están desaparecidos.

"Yo soy una madre preocupada por mi hijo y por mi nuera, somos del municipio de Yacuanquer. Por favor, a todo el municipio de Ricaurte, necesitamos ayudas porque están saliendo varios desparecidos, por Dios, hoy por mí, mañana por ti. Mi hijo se llama Anderson Guaitarilla y mi nuera, Alexa Chávez", dijo Rosa Guaitarilla.

Hasta el momento se reportan 12 muertos, 9 heridos y 8 desaparecidos tras el deslizamiento que se llevó dos estructuras en Mallama.

Familiares y amigos de las victimas están a la espera de la entrega de los cuerpos, mientras 7 de los 9 heridos ya fueron dados de alta. Las labores de rescates de los desaparecidos continúa.