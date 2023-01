Un viacrucis viven las mujeres víctimas de violencia por las trabas para interponer la denuncia

Expertos aseguran que esto se debe a que “muchas veces los funcionarios que van a recibir su acusación les desestiman lo que ellas están diciendo”.

Desde 2012, una mujer víctima de violencia psicológica por parte de su expareja, se ha encontrado con trabas a la hora de denunciar y, por eso, asegura que ha tenido que cambiar en repetidas ocasiones de domicilio debido a las constantes amenazas.

Publicidad

“La primera vez, hace años, me dijeron que me fuera del país que era lo más fácil. La segunda vez que fui, me dijeron que como no había un delito cometido no me la recibían. La tercera, me la recibieron por presión de la línea purpura, pero no prosperó; la archivaron por falta de pruebas, pero nunca me recibieron las pruebas”, asegura una víctima de violencia psicológica y amenazas.

Incluso afirma que esta situación ha afectado notoriamente su salud.

“Yo estuve paralizada por el estrés un tiempo, tuve que cambiar de trabajo, tuve que cambiar todo, todo en mi vida. Es el momento en que me veo sin trabajo, sin contactos, lejos de mi familia, en un sitio lejano de todo. Fue tanta la desesperación, el estrés y la depresión que estuve paralizada un tiempo”, añade.

Para expertos como Mónica Amaya, abogada especialista en género, esta problemática se origina por varias razones.

Publicidad

“Cuando deciden denunciar muchas veces los funcionarios que van a recibir su denuncia. Les desestiman la historia, desestiman a la víctima, desestiman lo que ella está diciendo y pueden llegar a re victimizarla”, afirma Amaya.

Según datos de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, en el primer trimestre de 2018 se han presentado 5.740 casos de violencia física contra las mujeres y 805 casos de presunto abuso sexual.

Publicidad

Vea, además: