Un viaje a Shenzen, la ciudad china donde el transporte público es 100% eléctrico

Este jueves, 9 de septiembre, se festeja el Día Mundial del Carro Eléctrico. China es el país líder en la implementación y fabricación de este tipo vehículos. Noticias Caracol visitó Shenzhen, una ciudad en el sureste de ese país, donde la movilidad eléctrica se ve reflejada en un 100%.

Shenzhen es una ciudad con más de 16 millones de habitantes y que en los últimos 5 años ha venido haciendo una transición a la movilidad sostenible, en sus calles ruedan más de 16 mil buses eléctricos y una flota de 22.000 taxis.

En las calles de Shenzhen el ruido cotidiano de una ciudad parece no existir, solo pequeños zumbidos que dan muestra que los carros en esa metrópoli ya no suenan.

Joseph es un francés que vive hace un año en Shenzhen y dice que esto no lo ha visto en ningún otro país: “Tengo un niño de 2 años con quien vivo aquí hace un tiempo. Cuando volvimos a Francia me sorprendió que volvió a hacer el ruido de los motores, cosa que no hacía cuando estábamos en Shenzhen".

Stella Li es vicepresidenta global de la empresa BYD, una de las compañías líder en fabricación de vehículos de nueva energía en el mundo y quienes este año completaron la producción de 5 millones de carros eléctricos y tuvieron a su cargo la transformación de la flota de buses de Shenzhen a 100% eléctricos.

Según el informe de Bloomberg ‘Prospectivas del vehículo eléctrico a largo plazo 2023’, en las carreteras del mundo ruedan más 26 millones de carros eléctricos y China lidera con el 60% de las matrículas de estos carros nuevos. Las calles de Shenzhen son muestra de ello.

Sobre el panorama de la movilidad eléctrica, Bogotá tiene la segunda flota de buses eléctricos más grande del mundo después de China. Sin embargo, en automóviles aún falta infraestructura y precios más asequibles para motivar a más compradores de estos vehículos.

Desde hace un año Lorena Almario decidió comprar un carro 100% eléctrico. Ella le comentó a Noticias Caracol cuáles son las ventajas y desventajas de tener uno de estos vehículos en Colombia.

“El carro tiene autonomía de 400 kilómetros, entonces pues alcanza para bastante. El incremento que tengo en el recibo de la luz es de $50.000 pesos y lo cargo más o menos dos veces al mes”, indicó la propietaria del automóvil eléctrico.

Entre los incentivos que hay en el país para quien tenga un carro eléctrico están: descuentos en los impuestos del vehículo, descuento en la revisión técnico- mecánica y excención de pico y placa en el caso de Bogotá.

Actualmente, por las calles de Colombia ruedan 10.189 vehículos eléctricos. Andemos, Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, considera que el país va por buen camino.

Entre enero y agosto de este año se han registrado en el país 2.176 matrículas de vehículos eléctricos, un -10,4% respecto al año pasado. Sin embargo, ese cambio también tiene muchos retos.

“Yo creo que un incentivo muy importante es favorecer la inversión de los privados en estaciones de recarga y, en paralelo, la inversión en infraestructura para el reciclaje de las baterías”, expresó el docente de la universidad Javeriana, David Magin.

Por su parte, el ministro de Transporte, William Camargo, indicó que “parte de la tarea que hemos acordado con el Ministerio de Minas es justamente la posibilidad de que se integre en la oferta que tienen hoy en día las estaciones de servicio puntos de abastecimiento de energía eléctrica”.

Actualmente Bogotá tiene 1.485 buses eléctricos y es la segunda flota más grande del mundo después de China.

En cuanto a la transición a movilidad eléctrica de los colombianos, otro de los retos que tiene la industria es el precio, pues hoy en día un carro eléctrico en el país tiene un costo inicial desde los 120 millones de pesos.