“Una cosa es ver la guerra por televisión y otra realmente en el territorio”: víctimas del conflicto

“Una cosa es ver la guerra por televisión y otra realmente en el territorio”, sostienen quienes aún recuerdan, después de cuatro años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, cómo retumba el sonido de los fusiles.

Gladys Aristizábal es víctima de la extinta guerrilla de las FARC, por días estuvo secuestrada cuando el grupo armado se tomó el corregimiento en el que vivía.

“A nosotros nos tocó la toma de Arboleda (Caldas), el 29 de julio del 2000, fueron unos días muy duros, unos días que estuvimos bajo el dominio de ellos y creo que al salir de allá mucho tiempo retumbaron los sonidos de las balas, de los fusiles y las pipetas de gas que sonaban en ese entonces; eso te marca para el resto de la vida”, sostuvo Gladys.

Para ella, cualquier escenario que se abra para apoyar la paz se convierte en un apoyo a las víctimas.

“Una cosa es ver la guerra por televisión y otra realmente en el territorio y todas estas fuerzas unidas y este apoyo es el que necesitamos realmente, que Colombia busque esa paz a través de ese acuerdo”, expuso Gladys.

Lorena Murcia también es víctima del extinto grupo armado, ella fue reclutada y violada cuando estuvo en las filas de ese grupo guerrillero, para ella es lamentable que las víctimas no tuvieran voz en el evento El mundo pide paz.

"Fuera de eso a mí me han hecho varios atentados para matarme, por estar denunciando todos los vejámenes a las cuales fuimos sometidas cuando estuvimos al interior de las FARC. Es lamentable que en estos eventos que se hacen para hablar de las víctimas y del proceso de paz, si se está cumpliendo el acuerdo de paz o no, pues no se tenga en cuenta al centro de toda esta vaina que son las víctimas”, criticó Murcia.

Laura Gil, la representante de Defendamos la Paz, indicó que es necesario recordarle al Gobierno Nacional que la comunidad internacional apoya el acuerdo firmado:

“Hay todo un sector político que está decidido a hacer trizas el acuerdo y hacer trizas el acuerdo de paz tiene costos internacionales y es importante que se entiendan”.

Para Laura Gil es necesario que el gobierno no le dé más largas al cumplimento de algunos puntos del acuerdo que están estancados.