Una de cada cinco mujeres tiene su primera relación sexual de manera no consentida

El dato corresponde a Colombia, donde las mujeres han experimentado más violencia que los hombres antes de los 18 años.

Así lo indica un estudio que argumenta que uno de los problemas es que aún el 39 por ciento de los hombres y el 19 por ciento de las mujeres actúan y piensan de acuerdo a creencias tradicionales de género que suelen ser formas de violencia. Uno de los casos se ve en la educación de los menores.

"Una de cada diez mujeres y dos de cada diez hombres considera el castigo físico en la crianza como una necesidad aceptable", explicó Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

También causan alarma las bajas cifras de acceso a los servicios del Estado por parte de las víctimas de la violencia y más preocupantes cuando las barreras para no buscar ayuda son: el miedo, la vergüenza, la culpa o que las víctimas piensan que no es un problema.

"Este país no puede vivir de titular en titular, aterrado cada vez que tenemos un niño muerto. Me angustian los más de tres mil niños que se murieron el año pasado. Me angustian los miles de niños que está mañana recibieron una cachetada porque regaron el jugo, no se arreglaron a tiempo o porque tenían sueño", sostuvo Iván Darío González, viceministro de Salud.

"Por muchísimas razones, la sociedad colombiana sin duda está enferma", agregó Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia.

Aseguran los expertos que la violencia es mayormente perpetrada por los mismos adultos que deberían proteger a los menores de edad y en los entornos donde deberían estar más seguros.

Asegura el Estado que atacará principalmente tres problemas fundamentales: la falta de prevención, la falta de denuncia y la falta de atención oportuna.