Una de las dos curules de la circunscripción afro en Cámara se la ganó candidato del Valle del Cauca

El departamento tendrá en total 14 representantes a la Cámara, 12 de ellos son figuras nuevas, como Catalina Ortiz, de la Alianza Verde.

“Hay que no solamente renovar las personas, sino las prácticas. Esa es la invitación, estoy segura que lo vamos a lograr, hay que cambiar la forma como se representa este Valle del Cauca”, señaló Ortiz.

Por el Partido de la U fue elegido John Jairo Hoyos, hijo del diputado asesinado por las Farc, Jairo Hoyos.

"Soy la única víctima directa del Valle que salió elegida, tengo una enorme responsabilidad con las víctimas de representarlas en Bogotá y a todas las personas cuyos familiares no aparecen. Hay que reclamarles a las Farc que digan la verdad", manifestó el representante electo.

Otra de las figuras nuevas es John Arley Murillo, exdirector de la regional Valle del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y quien se quedó con una de las dos curules que le corresponden a las negritudes en la Cámara de Representantes.

“Voy a plantear temas para la delincuencia juvenil, que impacta tanto a la comunidad, a trabajar por los líderes sociales, las madres comunitarias, un sector del cual me he abanderado y es importantísimo para mi llegada al Congreso”, explicó.

Partido de la U

Norma Hurtado, Jorge Eliécer Tamayo y Elbert Díaz.

Partido Centro Democrático

Cristian Garcés y Milton Hugo Angulo.

Partido Cambio Radical

Oswaldo Arcos

Partido Conservador

José Gustavo Padilla

Partido Liberal

Fabio Arroyave, Juan Fernando Reyes, Adriana Gómez Millán y Álvaro Henry Monedero

Entre los ‘quemados’ del Valle del Cauca para Senado y Cámara figuran el actual senador liberal de Buenaventura, Edinson Delgado, y los dos candidatos al Senado y Cámara del exsenador Juan Carlos Martínez, Wílliam Rodríguez y Hebert Celín, respectivamente. Estos dos últimos pertenecen a Opción Ciudadana.