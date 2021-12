Una llamada salvó a camarógrafo de Caracol que cubría atentado en aeropuerto de Cúcuta

La periodista Jullieth Cano y el camarógrafo Jhon Jairo Báez llegaron al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta sin siquiera imaginar que iban a presenciar una tragedia: la segunda explosión que mató a dos intendentes de la Policía.

Jhon Jairo Báez estuvo más cerca de la explosión, pero una llamada lo salvó: “Yo efectivamente llego al sitio que fue el epicentro de la primera explosión y yo me alejo unos metros de la periodista (Jullieth Cano) siguiendo en línea paralela de los policías. Yo los sigo para hacer los apoyos de que están haciendo el registro; me entra una llamada y yo contesto la llamada y me regreso”.

Jhon volvió a caminar hacia donde estaba la periodista y grabó un video con su teléfono para enviárselo a ese amigo y mostrarle que se encontraba en el aeropuerto.

Él aún no entiende por qué lo llamó su amigo, pero sí sabe que esa llamada lo salvó: “gracias a Dios que me dio la oportunidad porque no sé si la explosión me hubiera afectado de gravedad, pero sí siento que me hubiera creado alguna lesión. Aquí estamos trabajando en lo que nos gusta y gracias a Dios porque puedo contar el cuento".

L a periodista Jullieth Cano, de Noticias Caracol, sacó fuerzas y profesionalismo, se puso al frente de la cámara y reportó la noticia sin ocultar el impacto que le causó el hecho de que su camarógrafo hubiese regresado sano y salvo. En un reporte para Blu Radio también se le quebró la voz.

La periodista de @BluRadioCo Jullieth Cano @JulliethCano ha narrado así la explosión de una bomba que ha matado en el acto a dos policías en Cúcuta, Colombia. Finalmente y entre lágrimas, no ha podido seguir con la narración. pic.twitter.com/mHV1wZZCgN — Enrique Rodríguez (@rodriguezcoello) December 14, 2021

Ambos fueron valorados por médicos y podrán seguir ejerciendo su profesión.