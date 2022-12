Una menor y tres adultos resultaron heridos tras balacera en billar de Palmira

Una niña y tres hombres resultaron heridos luego que una persona armada ingresara a un billar del barrio La Orlidia, nororiente de Palmira, y empezara a disparar tanto fuera como dentro del lugar, según información entregada por las autoridades del municipio.

"Informó la comunidad que un sujeto que se movilizaba en motocicleta llegó hasta el sitio y abrió fuego con una pistola", señaló el coronel William López, comandante de la Policía de Palmira.

Natalia Roa Lucumí, de 11 años, quien en ese momento montaba bicicleta, fue alcanzada por una bala peridida. Lucelly Lucumí, madre de la pequeña, dice que tras ser herida corrió varias cuadras, llegó donde su padre y le manifestó que tenía un hueco en el pie.

"Me dicen que el proyectil no le perforó el hueso, que no hay problema, que hay que dejarla 48 horas para ver si no le cogió parte de la vena", expresó la mujer.

La familia manifiesta que la niña permanece en la Clínica Palma Real y, aunque está fuera de peligro, psicológicamente se encuentra muy afectada.

Las personas que también resultaron lesionadas en el hecho fueron identificadas como Cristian Camilo Caicedo, Luis Antonio Solís y James Barrero.

Por su parte, testigos aseguraron que no fue uno si no tres los hombres que llegaron hasta el lugar atentaron contra un grupo de personas que se encontraban allí.

"Los que venían dijeron denle al de blanco y pues en ese momento habían varios hombres de blanco, entonces no sabía a quién", afirmó una testigo.

Autoridades indicaron que el hecho es materia de investigación, aunque informaron que este se debió a una disputa entre delincuentes. Y añaden que hace dos semanas fue desmantelada una organización criminal que afectaba al barrio con el tráfico de estupefacientes y el hurto de motocicletas.

Asimismo, agregó el coronel López, las acciones policiales que se han venido adelantando en la zona, no han sido muy bien recibidas por algunos de sus habitantes.

"La Orlidia es un sector conflictivo en donde hemos hecho varios operativos. Desafortunadamente, en ocasiones se presenta un rechazo a las actividades que realiza la institución allá. Es decir, cuando se captura a una persona hacen asonadas o se oponen a la acción policial", señaló el comandante.