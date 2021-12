Una militar se negó a recibir millonario soborno de delincuentes: todo quedó grabado en video

Una oficial del Ejército Nacional rechazó un millonario soborno que le estaban ofreciendo delincuentes del ELN para no ser capturados en Nariño, luego de ser pillados llevando una alta suma de dinero en una camioneta.

En video quedó registrado el momento en que los soldados al mando de la subteniente Helen Imbeth realizaban un operativo de control en una vía del municipio de Mallama. En la inspección de los bultos que estaban cargados de frutas y verduras, los uniformados descubrieron escondidos casi 1.000 millones de pesos.

Las autoridades determinaron que las personas que viajaban en el carro pertenecían a la guerrilla del ELN.

“Se logra la captura de dos sujetos que transportaban aproximadamente 1.000 millones de pesos escondidos entre los asientos del vehículo y en unos bultos de verdura que se encontraban en el platón del vehículo. Los civiles aseguraron que el dinero era por la venta de propiedades en el sector de Ipiales, pero no presentan ninguna documentación que respalde lo dicho”, informó la subteniente Helen Imbeth, oficial del grupo de caballería No. 3.

Justo después de la inspección, el hombre que conducía el vehículo se le acercó a la subteniente a ofrecerle una suma de dinero para que no realizara el procedimiento.

“Uno de los civiles me pide que hablemos en privado. En ese momento me manifiesta que no sabe cuál es el alboroto por solo 1.000 millones de pesos. El civil intenta sobornarme ofreciéndome que escoja la cantidad de dinero que yo quiera de lo que se está transportando”, detalló la oficial.

En las imágenes se observa cómo, en fajos de billetes de 50 mil pesos, se empieza a contar el dinero que termina en una suma exacta de 964 millones de pesos que, según el Ejército, son procedentes del tráfico de droga y extorsiones que se realizan en la zona.

“Logrando este resultado operacional que afecta de manera significativa las finanzas de este grupo armado organizado”, señaló el coronel Fabio Ramírez, comandante del grupo de caballería No. 3.

Las dos personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación.