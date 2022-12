Una misma banda, solo en febrero, ha robado seis casinos en Sabaneta, Antioquia

En Sabaneta, Antioquia los comerciantes están preocupados por los constantes asaltos a locales en la ciudad. En las últimas horas quedó registrado en video el robo a un casino.

En el video de una cámara de seguridad del casino se observa el momento en que un hombre de camiseta blanca ingresa al establecimiento, se sienta en una de las bancas del lugar mientas observa sigilosamente donde se ubica el cajero.

Al cabo de unos minutos se acerca hasta él y desenfunda un arma de fuego intimidándolo. Mientras tanto su cómplice ingresa a la caja y se lleva 1'500.000 pesos del producido del día.

"Ellos llegan y lo primero que él hace es ponerme el fierro en la cabeza y me dice que eche para allá que necesitamos la plata. No se haga matar que esto no es suyo. Me encañona y yo le digo que no tengo más plata, que ya el patrón se la llevó", asegura el funcionario del local.

Según los propietarios de casinos de municipios del Valle de Aburrá, este delito ya es frecuente; incluso en otros videos de establecimientos públicos se ve a los integrantes de esa misma banda cometiendo los hurtos.

"Me decía, no se haga matar por lo que no es suyo. Yo a usted no lo voy a robar. Lo que voy a quitar se lo voy a quitar a los ricos. Y no me decía nada más", informó otro testigo.

Los afectados ya pusieron en conocimiento de la Fiscalía los robos de los que han sido víctimas; asimismo, pidieron a la Policía más vigilancia en los sectores donde se ubican los casinos.